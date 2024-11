Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Giesen/Ahrbergen - (jb) Unbekannte drangen in der Zeit vom 02.11.24, 21:05 Uhr bis 03.11.24, 0.58 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hermannstraße in Ahrbergen ein. Hierfür hebelten die Täter die Terrassentür auf. Nach dem Betreten durchsuchten sie das gesamte Haus und entwendeten Schmuck sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell