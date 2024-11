POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte gelangten am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr vermutlich über die Balkontür in ein Wohnhaus in der Werrabronner Straße in Grötzingen. Die Einbrecher durchsuchten im Inneren verschiedene Räume nach Wertgegenständen. Ob sie dabei fündig wurden, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht ...

mehr