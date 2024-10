Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Rauch in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstag kam es in Geislingen zu einem Kellerbrand.

Gegen 18.35 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Hauptstraße aus. Dort stellte eine Bewohnerin Rauch aus dem Keller fest und brachte sich in Sicherheit. Rettungskräfte versorgten die Frau. Sie wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht, da sie Rauch eingeatmet hatte. Die Feuerwehr hatte den Kellerbrand schnell unter Kontrolle und das Gebäude blieb bewohnbar. Es entstand wohl auch kein Sachschaden. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam es in einem Kellerraum, in dem Werkzeuge und Baumaterialien lagerten, zum Brand.

