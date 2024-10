Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher auf Tour

Gleich mehrere Einbrüche in den vergangenen Tagen in der Laupheimer Innenstadt beschäftigen nun die Polizei.

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5893157 ) brachen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Geschäft in der Mittelstraße ein. Nun wurden bei der Polizei Laupheim zwei weitere Fälle angezeigt.

Zwischen Montag 23 Uhr und Mittwoch 15 Uhr soll der Einbruch in eine Gaststätte in der Sebastianstraße erfolgt sein. Der Einbrecher stieg zunächst über den Zaun des Biergartens und hebelte die Eingangstür zur Gaststätte auf. So gelangte er ins Innere. Dabei löste die Alarmanlage aus und der Einbrecher flüchtete ohne Beute. Zurück ließ er einen Schaden an der Tür von mehreren hundert Euro.

Ein weiterer Einbruch in ein Mehrfamilienhaus fand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch statt. Zwischen 22 Uhr und 9 Uhr drang der Täter gewaltsam in des Gebäude in der Sebastianstraße ein. Dort brach er die Tür zu dem Mehrfamilienhaus und weiter die Tür zu einem Lagerraum auf. In dem befanden sich Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Die ließ der Einbrecher unberührt. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte der Einbrecher wohl nichts mitgenommen. Dafür aber einen Schaden von rund 400 Euro hinterlassen.

Die Polizei nahm in allen Fällen die Ermittlungen nach den Tätern auf und prüft nun Tatzusammenhänge. Es wurden Spuren gesichert und Befragungen durchgeführt. Hinweise nimmt die Polizei Laupheim unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

Die Polizei fährt in der dunkleren Jahreszeit beispielsweise vermehrt Streife, um Einbrüche zu verhindern.

Doch unabhängig davon kann jeder einen Teil zu seiner eigenen Sicherheit beitragen, wenn er diese Tipps beachtet:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer - Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals "versteckt" vor dem Haus. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. - Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel.

Einbruchschutz kann auch durch Nachbarschaftshilfe ermöglicht werden:

- Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. - Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken. - Achten Sie auf Fremde im Haus oder beim Nachbarn und sprechen Sie sie an. - Verschließen Sie in Mehrfamilienhäusern die Keller- und Bodentüren. - Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. - Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, Alarm) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei übe Notruf 110.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell