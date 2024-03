Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pennigsehl- Einbruch in der ehemaligen Grundschule und der Kindertagesstätte

Nienburg (ots)

(Oth) In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 15:00 Uhr und Montagmorgen, 07:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der ehemaligen Grundschule und der Kindertagesstätte in Pennigsehl. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Räumlichkeiten nach den Bargeldeinnahmen eines am Sonntag durchgeführten Basars durchsucht.

Die Täter verließen das Gebäude ohne Diebesgut.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Marklohe unter 05021/92406-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell