POL-NI: Stadthagen- Sachbeschädigung in der Innenstadt

Nienburg (ots) - (Oth) Im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Stolzenau führten Polizeibeamte am 11.03.2024 in der Jägerstraße in Rehburg Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei wurde eine 56-jährige Fahrzeugführerin mit einem Opel angehalten. Bei der Kontrolle viel den eingesetzten ...

mehr