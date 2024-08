Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsrowdy gestellt

Weimar (ots)

Am späten Sonntagnachmittag wurde die Polizei ob des Verhaltens eines Volvo-Fahrers in Weimar Schöndorf verständigt. Mit Vollgas, so gaben mehrere Zeugen an, sei der Wagen die Bruno-Apitz-Straße auf und abgefahren, bevor er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in hoher Geschwindigkeit Runden drehte. Das Manöver endet in verkehrsfeindlichen Zufahren auf mehrere Personen, die einer Kollision mit dem Wagen nur durch Ausweichen entgingen. Hierbei fuhr der Fahrzeugführer gegen einen Bordstein; beschädigte dabei diesen und sein Auto. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte das betroffene Fahrzeug ermittelt und dessen Halter an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden. Der 33-Jährige schien mindestens alkoholisiert und mit den Maßnahmen der Polizisten in keinster Weise einverstanden zu sein. Er setzte zur aktiven Gegenwehr an. Allerdings nutzte es ihm nichts. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt und mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

