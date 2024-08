Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht Polizei Jena 23.08.-25.08.2024

Jena (ots)

Mobiltelefon geraubt

Am Freitagabend kam es im Bereich der Stadtrodaer Straße auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A4 gegen 20:30 Uhr zu einem Raubdelikt. Ein bislang Unbekannter hat hierbei einen 37- jährigen Mann aus dem Hinterhalt überfallen und folglich ins Gesicht getreten, sodass dieser sogar kurzzeitig das Bewusstsein verlor. In der weiteren Folge wurde das Mobiltelefon des Opfers entwendet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte kein Täter gefasst werden. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer

Ebenfalls am Freitagabend gegen 23:10 Uhr wurden gleich zwei PKW Fahrer von einer Gruppe Jugendlicher im Bereich des Löbdergrabens in der dortigen 20er-Zone überrascht. Die bislang Unbekannten haben hier jeweils versucht durch Versperren der Fahrbahn die Fahrzeugführer zum Anhalten ihrer Fahrzeuge zu bringen und folglich augenscheinlich in räuberischer Absicht versucht die Fahrertüren zu öffnen. Dies gelang jedoch in beiden Fällen nicht. Auch hier konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung die Täter nicht gefasst werden. Laut Angaben der Geschädigten soll es sich um Personen arabischen Phänotyps gehandelt haben. Die Polizei Jena ermittelt auch hier und nahm eine Anzeige auf.

Wer Hinweise zu den Taten oder den bislang namentlich unbekannten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (Tel. 03641 81-0)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell