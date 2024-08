LPI-J: Vermisster wohlbehalten angetroffen

Stadtroda (ots) - Bislang Unbekannte brachen innerhalb der letzten Woche in die Stadtkirche St. Salvator in Stadtroda ein. Die Täter drückten hierzu eine Kellerluke auf und gelangten so ins Innere. Hier wurden mehrere Räume begangen, jedoch keinerlei Gegenstände entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: 036428 640 E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de ...

mehr