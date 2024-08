Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück im Unglück

Stadtroda (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Mopedunfall in Stadtroda gerufen. Hier befuhr eine 15-jährige mit ihrem Moped die Geraer Straße, versteuerte sich und kam in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Geistesgegenwärtig wich die Teenagerin noch einem entgegenkommenden Pkw aus, kollidierte jedoch folgend mit einem Geländer. Obwohl sich die die junge Frau eine schwere Knieverletzung zuzog, verhinderte das Geländer den Absturz ins 10m tiefer gelegene Weihertal und somit möglicherweise noch schlimmere Verletzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell