Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in Fahrradgeschäft in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 23.06.2024 gegen 05:00 Uhr teilte eine Zeugin der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums eine beschädigte Schaufensterscheibe bei einem Fahrradhändler im Juri-Gagarin-Rind in Neubrandenburg mit. Nach derzeitigen Ermittlungsstand begaben sich in den Nachtstunden vom 22.06.2024 zum 23.06.2024 bis dato unbekannte Täter in den Bereich des Fahrradgeschäftes und beschädigten hier eine Schaufensterscheibe. Anschließend begaben sich die unbekannten Täter in das Geschäft und entwendeten hier zwei E-Bike im Gesamtwert von ca. 7.500 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg befand sich zur Spurensuche und-sicherung vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei ruft Zeugen auf, die in den Nachtstunden etwas Ungewöhnliches am genannten Tatort oder im Nahbereich beobachtet haben, sich an das Polizeihautrevier in Neubrandenburg unter 0395/55825224, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

