Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der B192 zwischen Klink und Sietow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Waren (ots)

Am 22.06.2024, gegen 18:05 Uhr, ereignete sich auf der B192 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 65-jährige deutsche Fahrer eines PKW Ford die B192 aus Richtung Klink kommend in Richtung Sietow. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. In der weiteren Folge überschlug sich der Ford und kam anschließend auf dem Dach zum Stillstand. Der 65-Jährige, welcher aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stammte, wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die B192 für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell