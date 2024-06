Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der BAB 11

PHR Pasewalk (ots)

Am 23.06.2024 kurz nach 3:00 Uhr kam es auf der BAB 11, kurz vor dem Grenzübergang Pomellen in Fahrtrichtung Stettin/Szczecin zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines PKW Renault die BAB11 in Fahrtrichtung Polen, als er plötzlich ohne erkennbaren Grund stark bremste. Der hinter ihm fahrende Transporter, besetzt mit zwei Insassen, wollte noch ausweichen, was jedoch misslang, da der Renault starke Schlangenlinien fuhr. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der Renault zunächst mit der linken, dann mit der rechten Leitplanke kollidierte. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk Alkoholgeruch in der Atemluft beim Fahrzeugführer des PKW Renault fest. Ein vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine doppelte Blutprobenentnahme angeordnet. Durch den Unfall kam es zu einem Gesamtschaden von ca. 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und durch einen Abschleppdienst geborgen. Trotz der Schwere des Unfalls wurden keine Personen verletzt. Alle Beteiligte sind polnische Staatsbürger. Für die Unfallaufnahme, Beräumung der Unfallstelle und Bergungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn Stettin für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Penkun, Nadrensee, Storkow und Krackow befanden sich im Einsatz.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

