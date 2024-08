Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt unter Drogen

Apolda (ots)

Am 25.08.2024 gegen 00:10 Uhr stellten Polizeibeamte in der Reuschelstraße in Apolda ein Elektrokleinstfahrzeug fest, welches durch eine amtsbekannte Person geführt wurde. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle gibt der 35-jährige Fahrzeugführer an, dass erBetäubungsmittel konsumiert habe. Weiterhin wird bei der Durchsuchung der Person ein Einhandmesser sowie eine geringe Menge einer kristallinen Substanz festgestellt und beschlagnahmt. Der Fahrer wurde anschließend zur Blutentnahme nach Apolda ins Robert-Koch-Krankenhaus verbracht. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden gegen den Mann in der Folge eingeleitet.

