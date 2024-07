Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Nordstraße;

Tatzeit: 24.07.2024, 00.50 Uhr;

Gewaltsam wollten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt in ein Geschäft eindringen. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Täter einen Gullideckel in ein Fenster des Gebäudes an der Nordstraße. Es gelang ihnen aber nicht, hineinzukommen. Zu der Tat kam es gegen 00.50 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell