Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Korrekturmeldung zu angegebenen Wochentagen

Kreis Borken (ots)

In zwei Pressemeldungen vom heutigen Tage waren im Zusammenhang mit den dargestellten Sachverhalten irrtümlich falsche Wochentage genannt worden. In der Meldung "Gronau - Müllcontainer in Brand gesetzt" trug sich der Vorfall am Dienstag zu (nicht am Montag), in der Meldung "Bocholt - Versuchter Einbruch in Vereinsheim" fand die Tat zwischen Sonntag und Dienstag statt (nicht zwischen Freitag und Montag). Die betreffenden Meldungen liegen in inzwischen korrigierter Fassung im Presseportal vor.

