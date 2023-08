Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Sprayer an Flucht gehindert

Berlin (Tempelhof-Schöneberg) (ots)

Am späten Dienstagabend nahm die Bundespolizei fünf Personen vorläufig fest, die zuvor eine Mauer am S-Bahnhof Priesterweg besprüht haben.

Kurz nach 23 Uhr beobachtete ein Sicherheitsmitarbeiter, wie drei Personen eine Mauer am Eingang zum S-Bahnhof besprühten. Zwei weitere sicherten die Tathandlung währenddessen ab. Anschließend stieg die Gruppe in einen Bus, um vom Tatort zu flüchten. Alarmierte Einsatzkräfte hinderten den Bus jedoch an der Abfahrt und kontrollierten die Tatverdächtigen. Bei einem 23-jährigen serbischen Staatsangehörigen fanden sie eine Spraydose mit der Farbe, die an der besprühten Wand verwendet wurde. Auf den Mobiltelefonen von zwei 17-jährigen Komplizinnen waren zudem Fotos der Beschmierungen gespeichert.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den 23-jährigen serbischen Staatsangehörigen, einen 24-Jährigen Deutschen sowie zwei 17- und eine 26-jährige Deutsche ein. Die beiden 17-jährigen Teenagerinnen übergaben die Einsatzkräfte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an deren Erziehungsberechtigte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell