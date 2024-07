POL-BOR: Reken - Diebstahl von Firmengelände

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Enscheder Straße / Mackensenstraße; Tatzeit: 23.07.2024, 23.15 Uhr; Am Dienstag gegen 23.15 Uhr musste in Gronau die Feuerwehr ausrücken. Unbekannte hatten an der Kreuzung Enscheder Straße /Mackensenstraße einen Papiermüllcontainer in Brand gesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms) Kontakt für Medienvertreter: ...

