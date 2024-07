POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg-Werth, Binnenstraße; Tatzeit: 22.07.2024, 22.50 Uhr; Mutwillig haben Unbekannte am Montag in Isselburg-Werth ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Täter stachen in zwei Reifen des Wagens, der an der Binnenstraße stand. Zu der Tat kam es gegen 22.50 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

