Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Diebstähle aus Pkw

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Goosestegge;

Tatzeit: zwischen 20.07.2024, 13.00 Uhr, und 23.07.2024, 12.15 Uhr;

An geparkten Pkw zu schaffen machten sich Unbekannte am vergangenen Wochenende in Ahaus-Wessum. An der Straße Goosestegge bemerkte ein Fahrzeughalter am Montag-mittag, dass eine Debit-Karte aus seinem vermutlich unverschlossenen Fahrzeug entwen-det worden war. Eine weitere Geschädigte konnte auf einer Kameraaufzeichnung von Montagnacht beobachten, wie eine unbekannte männliche Person in ihr Auto gelangte. Gegen 01.17 Uhr öffnete der Täter die unverschlossene Autotür und verließ den Tatort ohne Beute. Der Mann war mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose und einem hellem Kurzarmhemd gekleidet. Außerdem trug er einen Rucksack auf seinem Rücken. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Die Polizei appelliert erneut: "Schließen Sie Ihr Auto ab, wenn Sie es verlassen. Vergewis-sern Sie sich, dass alle Fenster geschlossen sind. Und lassen Sie keine wichtigen Gegen-stände im Fahrzeug zurück. Denn auch nur kurzfristig unbeaufsichtigte Wertgegenstände sind für Langfinger oft leichte Beute." (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell