Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Werkzeug aus Garage entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße;

Tatzeit: zwischen 19.07.2024, 12.00 Uhr, und 23.07.2024, 18.00 Uhr;

Sämtliche Werkzeuge aus einer Werkstatt entwendet haben Unbekannte in Gronau-Epe. Um an ihre Beute zu gelangen, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu der Ga-rage an der Gronauer Straße. Festgestellt wurde der Einbruch am Montagabend. Die Poli-zei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell