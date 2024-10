Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunkener Lkw-Fahrer am helllichten Tag

Am Donnerstag meldete eine Zeugin den Schlangenlinien fahrenden Lkw zwischen Laupheim und Burgrieden.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr meldete eine Zeugin einen Lkw. Der fuhr wohl deutlich in Schlangenlinien auf der K7582 von Laupheim in Richtung Burgrieden. Außerdem war der mit einem Container beladene MAN auf freier Strecke mit ca. 40 km/h auffallend langsam unterwegs. Die Zeugin handelte richtig und verständigte über Notruf die Polizei. Eine Streife der Polizei Laupheim befand sich in der Nähe und konnte wenige Minuten später den Lkw samt Fahrer auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet "Am Flugplatz" antreffen. Der 41-Jährige roch stark nach Alkohol und hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte deutlich zu viel intus. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++2081383(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell