POL-UL: (HDH) Sontheim - Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag missachtet ein Seat-Fahrer die Vorfahrt eines 18-Jährigen.

Ulm (ots)

Um 19 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Seat in der Austraße unterwegs. An einer Einmündung bog er nach links in die Brenzer Straße ein. Von links kam ein 18-Jähriger mit einem Audi. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Rettungskräfte brachten den Seat-Fahrer vorsorglich in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 7.000 Euro. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Audi.

++++2085184 (BK)

