Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

53940 Hellenthal (ots)

Am Samstag Mittag befuhr der 50jährige Niederländer mit seiner 55jährigen Sozia die K68 aus Rtg. Rescheid in Rtg. Hönningen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Beide wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und zur ärztlichen Versorgung von Rettungskräften in Krankenhäuser verbracht. Das Krad wurde erheblich beschädigt.

