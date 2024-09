Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.09.2024, gegen 16:40 Uhr) wurde der 54-jährige Fahrer eines 125er Motorrades an der Kreuzung Leuschnerstraße/Platenstraße bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 33-jähriger Autofahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des Zweiradfahrers, so dass es zum Unfall kam. Der 54-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell