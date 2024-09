POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmittag (16.09.2024) gegen 13:00 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Buslinie 75 am Berliner Platz. Ein 15-Jähriger und ein 14-Jähriger gerieten zunächst in Streit mit einem Mädchen. Daraufhin mischte sich ein 30- bis 40-jähriger Mann ein, ergriff den 15-Jährigen am Hals und schlug ihm ins Gesicht. Anschließend beleidigte er den 15-Jährigen und verließ den ...

mehr