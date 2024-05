Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zwei entwendete Pkw Ford in Greifswald - Polizei sucht Zeugen

Greifswald (ots)

In der Nacht von Montag (27.05.2024) auf Dienstag (28.05.2024) wurden im Max-Hagen-Weg in Greifswald zwei Pkw der Marke Ford entwendet.

Gegen 06:30 meldete eine Hinweisgeberin den Diebstahl eines Pkw Ford Edge, der vom gestrigen auf den heutigen Tag durch unbekannte Täter entwendet worden sein soll. Die Hinweisgeberin teilte mit, dass der Pkw Ford Edge am 27.05.2024 gegen 22:00 Uhr auf einem Mietparkplatz im Max-Hagen-Weg abgestellt wurde und sich am nächsten Morgen gegen 06:30 Uhr nicht mehr am Abstellort befand. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw Ford Edge ST-Line ohne besondere Auffälligkeiten. Der Stehlschaden liegt bei ca. 30.000 Euro.

Unmittelbar nach der ersten Meldung, teilte ein Hinweisgeber gegen 09:30 den Diebstahl eines Pkw Ford Mondeo mit. In diesem Fall handelt es sich um einen schwarzen Pkw Ford Mondeo ohne besondere Auffälligkeiten. Der Hinweisgeber teilte mit, dass der entwendete Pkw am 27.05.2024 gegen 22:30 Uhr im Max-Hagen-Weg abgestellt wurde. Am heutigen Morgen, gegen 09:30 Uhr, stellte der Hinweisgeber dann fest, dass der Pkw durch Unbekannte entwendet wurde. Der Stehlschaden wird auf ca. 49.000 EUR geschätzt.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls. Es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

