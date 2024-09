Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung im Bus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (16.09.2024) gegen 13:00 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Buslinie 75 am Berliner Platz. Ein 15-Jähriger und ein 14-Jähriger gerieten zunächst in Streit mit einem Mädchen. Daraufhin mischte sich ein 30- bis 40-jähriger Mann ein, ergriff den 15-Jährigen am Hals und schlug ihm ins Gesicht. Anschließend beleidigte er den 15-Jährigen und verließ den Bus. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 170cm groß, helle Jacke, blaue Jeans, leicht korpulent.

Konnte jemand die Tat beobachten oder kann nähere Angaben zu dem unbekannten Mann machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Egal ob Mobbing, Vandalismus oder Gewalt: Unser Zusammenleben geht alle etwas an! Jeder kann helfen! Oftmals reicht auch schon ein lautes Wort, das Absetzen eines Notrufs oder die Aktivierung von Umstehenden, um Täter einzuschüchtern. Wegsehen oder weglaufen gilt nicht, auch Sie können helfen! Mehr wertvolle Tipps zum Thema Zivilcourage finden Sie auf der Website www.aktion-tu-was.de.

