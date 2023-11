Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Forschungstag 2023 an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) zum Thema "Extremismus im digitalen Zeitalter"

Wiesbaden (ots)

Mühlheim. Der anwendungsorientierten Forschung und dem Transfer von Innovationen in die Lehre kommt insbesondere an Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine große Bedeutung zu. Die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) veranstaltet daher am:

09. November 2023 in der Zeit von 09.30 Uhr bis 15.00 Uhr am Campus Mühlheim Senefelderallee 1 63165 Mühlheim a. M. Raum A 203

einen Forschungstag, zu dem wir Sie herzlich einladen.

Es erwartet Sie eine interessante Veranstaltung zu dem Thema: "Extremismus im digitalen Zeitalter".

Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich über aktuelle Forschungsarbeiten an der HöMS zu informieren und in den Austausch mit forschenden Kolleginnen und Kollegen zu gehen. Das Institut für Forschung und Transfer hat für Sie ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Die Vorträge am Vormittag befassen sich mit extremistischer Online-Kommunikation unter anderem auf Social Media oder Gaming Plattformen.

Das Nachmittagsprogramm ist den Herausforderungen für den Rechtsstaat sowie den öffentlichen Organisationen gewidmet im Umgang mit Hass im Netz und extremistischen Milieus im Internet im digitalen Zeitalter.

Wir würden uns freuen, Sie persönlich an unserer Hochschule begrüßen zu dürfen.

Bitte melden Sie sich an über: Veranstaltungsmanagement@hoems.hessen.de

