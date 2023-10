Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen dem 09. Oktober und gestern, 14.30 Uhr begaben sich Unbekannte in den Bereich der "Festhalle". In der weiteren Folge beschädigten die nicht bekannten Personen einen Rollstuhllift indem sie unter anderem das Bedienelement demolierten und einen Kabelbaum durchtrennten. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist noch nicht genau bezifferbar. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0264912/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

