Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss - #polsiwi

Neunkirchen/Bad Berleburg/Siegen (ots)

Erneut ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss gekommen.

Bereits am späten Freitagabend (28. Juni) ist ein 54-jähriger Pedelecfahrer in Neunkirchen-Altenseelbach zu Fall gekommen. Der Mann befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die Straße Hohenseelbachskopf berghoch zu, als er mit dem Rad stürzte. Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass er deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen wert von über 1,8 Promille. Der 54-Jährige verblieb zunächst stationär im Krankenhaus. Dort wurde ihm auf Anordnung auch eine Blutprobe entnommen.

In der Nacht zu Samstag (29. Juni) ist es gegen 01:20 Uhr in Bad Berleburg - Berghausen in der Straße "Im Willstein" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 23-jähriger junger Mann ist nach bisherigem Kenntnisstand mit einem Motorrad in einen geparkten Pkw gefahren. Anschließend ging er zunächst zu einer Zeugin, die den Knall der Kollision gehört hatte und aus dem Haus gekommen war. Als diese zurück ins Haus ging, um ihren Mann hinzuzuholen, entfernte sich der 23-Jährige mit dem Motorrad, vermutlich nun schiebender Weise, von der Unfallstelle. Die hinzugezogene Polizei konnte den Unfallfahrer kurz darauf an seiner nahegelegenen Wohnanschrift antreffen. Er räumte den Unfall ein. Bei der Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Auch hier ergab der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass das vermeintliche Unfallmotorrad nicht zugelassen war. Außerdem ist der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für Motorräder. Bei dem Unfall verletzte sich der junge Mann leicht. Die Polizeibeamten nahmen den 23-Jährigen zwecks Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache. Zudem stellten sie seinen Führerschein sicher. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen mehrerer Straftaten.

Zu einem weiteren Unfall unter Alkoholeinfluss ist es am Montagnachmittag (01. Juli) in Siegen-Eisern gekommen. Eine 32-jährige Frau kam auf der Rensbachstraße mit einem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Steinmauer. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. Die Polizei konnte anhand dessen kurze Zeit später die Unfallverursacherin zu Hause antreffen. Der Pkw stand ebenfalls unfallbeschädigt vor Ort. Auch hier ergab die Personenkontrolle, dass die Frau deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Fahrerin gab an, nach Ankunft zu hause Alkohol getrunken zu haben. Sie musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten, wo zwei Blutproben zur Bestimmung des Blutalkoholwertes zur Unfallzeit entnommen wurden. Außerdem stellte die Polizei ihren Führerschein sicher. Die 32-Jährige erwartet ebenfalls ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung.

Gerade vor dem Hintergrund der Verkehrsunfälle warnt die Polizei: Nach Alkoholkonsum Hände weg vom Steuer. Bei Unfällen kommt es dann oftmals zu gravierenden Unfallfolgen. Im Extremfall kann dies Leben kosten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell