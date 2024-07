Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter brachen in Gartenlauben und Pkw ein - #polsiwi

Siegen (ots)

Unbekannte Täter trieben am Wochenende ihr Unwesen im Bereich der Kleingartenanlage "Am Sender". Bislang sind der Polizei acht Gartenlaubenaufbrüche bekannt geworden. Die Tatzeit dürfte zwischen Sonntagabend (30. Juni) und Montagmorgen liegen. Die Eindringlinge klauten diverse Elektrogeräte sowie Naturalien. Außerdem wurden der Polizei zwei Pkw-Aufbrüche im Bereich "Am Sender" zur Anzeige gebracht. Auch hier handelt es sich um den gleichen Tatzeitraum, so dass zu vermuten ist, dass es sich um dieselben Täter handeln dürfte. Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell