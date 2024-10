Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen/B465 - Überschlag mit Folgen

Verletzungen erlitt eine Autofahrerin nach einem Überschlag am Donnerstag bei Schemmerhofen.

Die Frau war um 8.40 Uhr auf der B465 von Ingerkingen in Richtung Biberach unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Altheim verlor sie die Kontrolle über ihren Peugeot. Das Fahrzeug geriet nach rechts und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend kam der Pkw von der Straße ab und überschlug sich. In einem Acker blieb das Auto total beschädigt stehen. Ersthelfer retteten die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug. Der Rettungsdienst und auch ein Notarzt waren vor Ort und kümmerten sich um die Verletzte. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Dort stellten die Polizisten fest, dass die Fahrerin nach Alkohol roch. Im Krankenhaus nahm ein Arzt der mutmaßlich alkoholisierten Autofahrerin Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille die Peugeotfahrerin tatsächlich intus hatte. Auf die Frau kommt jetzt eine Anzeige zu. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem total beschädigten Peugeot auf rund 5.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug.

