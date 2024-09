Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug per WhatsApp

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 28.08.2024; 11:43 Uhr

Am Mittwoch, den 28.08.2024, erhielt ein zur Zeit im Urlaub befindlicher, 62jähriger Mann aus Sievershausen eine SMS seines -mutmaßlichen Sohnes-, der vorgab, eine neue Handynummer zu haben. Im weiteren Kontakten via WhatsApp wurde der aus Sievershausen stammende Mann gebeten, mehrere Geldbeträge auf ein unbekanntes Konto zu überweisen, damit der Sohn benötigte Apps herunterladen könne. Da der Kontakt zunächst glaubhaft klang, überwies der Geschädigte einen Geldbetrag von 1,890,- Euro. Erst bei einer weiteren Forderung kamen ihm Zweifel und er erkannte den Betrug. Der bereits überwiesene Betrag konnte nicht mehr zurück gebucht werden. Die Polizei in Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet zeitgleich die Bevölkerung um mehr Aufmerksamkeit bei ähnlichen Kontaktaufnahmen. Im Zweifelsfall sollte immer zunächst Rücksprache mit Angehörigen oder der Polizei gehalten werden, bevor in gutem Glauben ein Geldbetrag überwiesen wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell