POL-NE: Unbekannte zünden Mülltonnen an - Zeugen gesucht

Neuss (ots) - Am Donnerstag (25.07.), gegen 17:20 Uhr, stürzte ein 53-jähriger Neusser von seinem Fahrrad. Er wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem Rad die Straße "Am Krausenbaum" in Fahrtrichtung Bergheimer Straße und kam dabei zu Fall. Er verletzt sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat 1 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise ...

