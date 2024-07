POL-NE: Alleinunfall mit Fahrrad

Neuss (ots) - Am Donnerstag (25.07.), gegen 01:20 Uhr, konnten zivile Kräfte der Polizei einen 24- jährigen Syrer bei einem Einbruch in einen Pkw auf frischer Tat antreffen. In der Neusser Innenstadt hatte sich der junge Mann zuvor mehrere Fahrzeuge angeschaut und überprüft, ob sie verschlossen waren. Auf der Mühlenstraße stieg er dann über die Fahrertür in ...

mehr