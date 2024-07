Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dieb auf frischer Tat angetroffen - 24- Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Neuss (ots)

Am Donnerstag (25.07.), gegen 01:20 Uhr, konnten zivile Kräfte der Polizei einen 24- jährigen Syrer bei einem Einbruch in einen Pkw auf frischer Tat antreffen.

In der Neusser Innenstadt hatte sich der junge Mann zuvor mehrere Fahrzeuge angeschaut und überprüft, ob sie verschlossen waren. Auf der Mühlenstraße stieg er dann über die Fahrertür in einen geparkten Audi ein. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, verließ der 24- Jährige den Pkw. Die Polizisten in Zivil gaben sich als Polizei zu erkennen und konnten den Syrer mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen. Er hatte nicht nur Kosmetikprodukte aus dem Fahrzeug gestohlen, sondern auch ein ausgeklapptes Messer dabei, das er nach Verlassen des Pkw und nach Wahrnehmen der Polizei unter ein anderes Fahrzeug geschmissen hatte.

Das Messer, das der Dieb ebenfalls aus dem Fahrzeug entwendet hatte, wurde sichergestellt.

Der Tatverdächtige, ohne festen Wohnsitz, wurde vorläufig festgenommen und musste die Beamten zu einer umliegenden Polizeiwache begleiten.

Das Diebesgut konnte an seine rechtmäßigen Besitzer, die vor Ort erschienen, übergeben werden. Ob sie ihr Fahrzeug, an dem keine Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, bei Verlassen verschlossen hatten, ist Bestandteil der Ermittlungen, die beim Kriminalkommissariat 14 geführt werden.

Im Laufe des Donnerstags wurde der polizeibekannte Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem Haftrichter vorgeführt. In diesem Fall wird der Festgenommene zeitnah auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt.

Das beschleunigte Verfahren ist eine besondere Form des Strafverfahrens. Es kann innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden, wenn der Sachverhalt einfach gelagert ist oder eine klare Beweislage besteht. Es dient der nicht zuletzt präventiv wirkenden, zügigen Strafverfolgung. Dieses Verfahren kann darüber hinaus zur Vermeidung oder Verkürzung von Untersuchungshaft beitragen. In der kommenden Woche findet die Hauptverhandlung statt, in der ein Haftrichter dann darüber entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft geht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell