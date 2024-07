Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kleinkraftrad flüchtet vor Streifenwagen - Zeugenaufruf

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (19.07.), gegen 21:15 Uhr, wurden Beamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf ein ihnen vorausfahrendes Kleinkraftrad aufmerksam. Das Mofa, an dem augenscheinlich kein amtliches Kennzeichen angebracht war, befuhr die Energiestraße in Fahrtrichtung Am Stüßges End. Aufgrund des Verdachtes des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden dem Fahrzeugführer Anhaltezeichen gegeben, die dieser allerdings missachtete. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn sowie Anhaltezeichen in Form von "Stopp Polizei" nahm der Streifenwagen die Verfolgung auf, die sich im Folgenden über die Erftstraße, Gustorfer Straße, den Langen Weg bis hin zur Frenzenhofstraße zog. Dort angekommen, bog das Mofa auf einen abgepollerten Wirtschaftsweg ab. Die Polizisten brachen die Verfolgung ab und konnten das Fahrzeug im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen. Bei seiner Flucht, bei der es glücklicherweise zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam, beging der Fahrzeugführer mehrere Verkehrsverstöße. Doch er missachtete nicht nur die Verkehrsregeln, vielmehr gestikulierte er auch mehrfach provokant in Richtung des Streifenwagens.

Der Tatverdächtige war circa 17 bis 25 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur und langes, gelocktes, schwarzes Haar. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem lilafarbenen Helm, einer kurzen, dunklen Hose, einem dunklen T-Shirt sowie weißen Sneakern. Er trug zudem einen grünen Rucksack.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben, insbesondere zum Fahrzeugführer, machen können. Hinweise werden an die Telefonnummer 02131-3000 erbeten.

