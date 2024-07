Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 73-jähriger Rennradfahrer in Neuss schwer verletzt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (24.07.), gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 36 Jahre alter Neusser mit seinem Pkw die Straße "Am Reckweg" in Fahrtrichtung Uedesheim. Ein 73-jähriger Neusser Rennradfahrer fuhr ebenfalls auf der Straße in selbige Fahrtrichtung wie der Pkw-Fahrer.

Nach ersten Ermittlungen setzte der 36-Jährige in der Höhe des Himmelsberger Wegs zum Überholen an. Der Rennradfahrer scherte nach derzeitigem Ermittlungsstand nach links aus. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, wobei der 73-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer 02131-3000 erbeten.

