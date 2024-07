Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Grevenbroich (ots)

Am 24.07.2024, gegen 23:00 Uhr, kam es in Grevenbroich an der Einmündung Kolpingstraße Ecke Aluminiumstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 48-jährige Grevenbroicher befuhr mit seinem Pkw und zwei weiteren Insassen, 46 und 49 Jahre alt und ebenfalls Grevenbroicher, die Aluminiumstraße aus Richtung Rommerskirchen kommend und beabsichtigte an der Einmündung Kolpingstraße nach links abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden 38-jährigen Frechener mit den drei 44, 16 und 13 Jahre alten Frechener Insassen. Es kam zur Kollision zwischen beiden Pkw.

Alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der 49-jährige Grevenbroicher im verursachenden Pkw erlitt eine schwere Kopfverletzung. Bei ihm konnte aktuell Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich durch die Polizei gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

