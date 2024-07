POL-NE: Brennende Mülltonne in Gindorf - Zeugen gesucht

Neuss (ots) - Am Dienstag (23.07.), gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Einsatz an der Jochen-Klepper-Straße in Neuss. Dort sollte es durch die Handhabung mit gefährlichen Stoffen zu einer Verpuffung gekommen sein. Ein 60-jähriger Neusser, welcher schwer verletzt wurde, sowie sechs weitere leicht verletzte Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Erkenntnisse, wie es zu dieser Verpuffung kam, liegen bisher nicht vor. ...

