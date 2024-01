POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Plan, Zeit: Dienstag, 30.01.2024, 19:25 Uhr. Ein 24 jähriger Einbecker befuhr in Kreiensen die Straße Am Plan und er wurde mit seinem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass der nun Beschuldigte unter dem Einfluss von ...

mehr