POL-NE: Mann entwendet Fahrrad und Kabel

Neuss (ots) - Am Sonntag (21.07.) konnte eine Zeugin, gegen 10:40 Uhr, an der Hermann-Klammt-Straße in Neuss drei Männer beobachten, welche sich an einem Firmengebäude befanden. Dort gelangten sie durch ein Rolltor, welches sie aufschoben, in das Objekt. Die hinzugerufene Polizei konnte nach einer kurzen Verfolgung einen mutmaßlichen Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Ein zweiter Tatverdächtiger konnte vor ...

mehr