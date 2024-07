Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme nach Einbruch in eine Firma

Neuss (ots)

Am Sonntag (21.07.) konnte eine Zeugin, gegen 10:40 Uhr, an der Hermann-Klammt-Straße in Neuss drei Männer beobachten, welche sich an einem Firmengebäude befanden. Dort gelangten sie durch ein Rolltor, welches sie aufschoben, in das Objekt.

Die hinzugerufene Polizei konnte nach einer kurzen Verfolgung einen mutmaßlichen Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Ein zweiter Tatverdächtiger konnte vor dem Gebäude angetroffen und ebenfalls festgenommen werden.

Beide Personen wurden anschließend für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zu einer Wache gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie wieder entlassen und müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell