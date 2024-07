Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizist stellt Ladendieb in seiner Freizeit

Neuss (ots)

Am Freitag (19.07.), gegen 17:40 Uhr, wurde ein Polizist der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis-Neuss in seiner Freizeit Zeuge eines Ladendiebstahls. Er kam von einer Sporteinheit und hatte anschließend in einem auf der Wolberostraße gelegenen Supermarkt eingekauft. Nach Verlassen des Discounters wurde er dann auf eine Kassiererin aufmerksam, die einem Mann hinterherrannte. Dieser hatte das Geschäft offensichtlich, ohne zu bezahlen, mit Ware verlassen. Durch den nicht im Dienst befindlichen Polizisten konnte der 52- Jährige nach kurzer, fußläufiger Verfolgung eingeholt und anschließend mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Die vorangegangene Sporteinheit hatte sich also bereits ausgezahlt.

Im Anschluss übergab der Polizist nicht nur das Diebesgut an die Kassiererin zurück, sondern auch den Tatverdächtigen an die hinzugerufenen, im Dienst befindlichen, Kollegen. Sie nahmen den Sachverhalt auf. Den Ladendieb erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 22 geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell