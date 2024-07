POL-NE: Nachtrag zu Pressemitteilung vom (24.07.2024 - 09:34 Uhr) "Gefährlicher Stoff verletzt mehrere Menschen"

Grevenbroich (ots) - Am Mittwoch (24.07.), gegen 00:50 Uhr, kam es auf der Morkener Straße in Gindorf zu einem Vorfall, bei dem eine am Gehweg abgestellte Mülltonne vollständig ausbrannte. Das Feuer ging nach ersten Erkenntnissen auch auf die Bepflanzung eines angrenzenden Vorgartens über und beschädigte zudem ein in unmittelbarer Nähe geparktes Auto. Ein Anwohner hatte die Flammen bemerkt und versucht, sie mit ...

