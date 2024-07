Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Opel Insignia entwendet

Neuss (ots)

Einen braunen Opel Insignia haben Autodiebe am Mittwoch (24.07.), in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr, an der Viktoriastraße in Neuss gestohlen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Kombilimoisine mit dem Kennzeichen WES-B 212 machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps der Polizei:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel eine Aluminiumhülle) abzuschirmen. Machen Sie den Selbsttest: Nur wenn der Wagen sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell