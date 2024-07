POL-PDLD: Maikammer - Metalldiebstahl

Landau (ots) - Am 10.07.2024, um 13:30 Uhr, missachtete eine 41-jährige PKW-Fahrerin in der Ramburgstraße die Vorfahrtsregelung "rechts vor links" und kollidierte mit einem 25-jährigen Sprinter-Fahrer. Die Unfalllverursacherin wurde dabei leicht verletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15000EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle ...

