POL-PDLD: Fleißige Helfer nach Sturmschaden

Klingenmünster, Steinstraße (ots) - Am 09.07.2024, im Zeitraum zwischen 05.00 Uhr- 12.00 Uhr, streifte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich LKW, beim Ein-/ Ausfahren von der Steinstraße in den Totenweg die Ecke einer Hauswand. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000 EUR zu kümmern. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de Rückfragen ...

