POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots) - Am 27.06.2024, gegen 21.15 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Krad die Dudelsackstraße in Richtung Frankenthal. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er in Höhe der Straße "Auf der Höhe" augenscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholgenuss zu Fall und wurde hierbei verletzt. Da er ...

mehr